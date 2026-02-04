Irreconocible: Comparten imagen del actor Johnny Depp en un set de rodaje para su próxima película

04 feb. 2026 - 14:36 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta semana, se ha difundido una nueva imagen del actor Johnny Depp durante un set de grabación para su próxima película.

En ella, se puede ver al intérprete de Jack Sparrow con un look completamente irreconocible, estilizado exclusivamente para el personaje del filme en el que será protagonista.

El irreconocible Deep

En fotografía difundida por el medio internacional Daily Mail, se ve a Johnny Depp interpretando al clásico personaje de ficción navideño Ebenezer Scrooge, para una nueva versión de "Cuento de Navidad".

Esta vez, el filme está siendo dirigido por Ti West, quien le indicó a Depp que su personaje debe transmitir un poco de disgusto y reconvertirse para dar un toque de terror al clásico de Navidad.

Daily Mail adelantó que no será la última vez que veamos al actor irreconocible, ya que se unió al elenco de la película de "Mr. Hyde" de la mano con el cineasta Ridley Scott.

Mira el irreconocible look de Johnny Depp: