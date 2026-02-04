"Cada minuto que pasé con él me arrepiento": Bill Gates se refirió a su vinculación con Jeffrey Epstein

04 feb. 2026 - 14:44 hrs.

¿Qué pasó?

Bill Gates, fundador de Microsoft, rompió el silencio luego de que Melinda Gates —copresidenta de la Fundación Bill y exesposa del magnate— calificara de “desgarrador” la reciente publicación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, en los que se mencionan supuestos correos vinculados entre ambos.

Durante una conversación televisiva, el empresario explicó que su relación con Epstein fue limitada y sostuvo que nunca participó en actividades ilícitas.

"Nunca fui a la isla"

Bill Gates negó irregularidades tras la publicación de documentos que mencionan supuestos correos vinculados con Jeffrey Epstein. Afirmó que su relación fue limitada y expresó arrepentimiento, mientras su representante calificó las acusaciones como totalmente falsas.

“Sabes, es cierto que solo asistía a cenas, nunca fui a la isla. Nunca conocí mujeres, así que, cuanto más se sepa, más claro quedará que, aunque el momento fue un error, no tuvo nada que ver con ese tipo de comportamiento”, declaró.

"Me arrepiento"

Gates también expresó arrepentimiento por haber tenido contacto con Epstein, aunque reiteró que no existió conducta inapropiada de su parte. En referencia directa a los presuntos mensajes, afirmó que no fueron enviados a terceros.

“No, al parecer Jeffrey se escribió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió. Es, ya sabes, falso. Así que no sé qué pensaba. Simplemente me recuerda que cada minuto que pasé con él me arrepiento y me disculpo por haberlo hecho”, señaló.

Ante la controversia, un representante del multimillonario calificó las acusaciones como “absolutamente absurdas y completamente falsas”, asegurando que los documentos solo evidencian la frustración de Epstein por no mantener una relación continua con Gates.

