"Muchas familias esperan una solución habitacional": Alcaldes del sector oriente se pronuncian por proyectos de viviendas sociales

16 abr. 2026 - 13:13 hrs.

¿Qué pasó?

Los alcaldes de las comunas de Las Condes y La Reina, en la Región Metropolitana, se refirieron a los proyectos de viviendas sociales que se proyectan construir en el sector oriente de la capital. Entre los puntos considerados figuran sectores cercanos al Colegio Nido de Águilas, en Lo Barnechea, y al Parque Arauco, en Las Condes, además de otras comunas como La Reina.

La iniciativa fue anunciada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien detalló que se trata de un ambicioso plan que contempla la construcción de 400 mil viviendas sociales.

Alcaldesa de Las Condes apuesta por integración con áreas verdes

Al respecto, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, señaló que desde el municipio ya han avanzado en propuestas relacionadas con este tipo de iniciativas.

"Hemos trabajado en un proyecto en relación a ese tema. La idea es que funcione armónicamente con el entorno y ponga en valor las áreas verdes que forman parte del terreno", dijo la edil.

"Ojalá una especie de Parque San Borja del siglo XXI, que pueda combinar edificios de integración y parque. Son muchas las familias de Las Condes que esperan una solución habitacional. Es importante que este proyecto las considere a ellas", añadió.

Alcalde de La Reina destaca terreno disponible hace décadas

Por su parte, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, destacó que uno de los terrenos considerados para viviendas sociales ha permanecido sin uso durante décadas: "Entonces siempre ha estado el interés o las expectativas de poder avanzar en un proyecto de integración social".

"Lo reciben de muy buena forma, y lo más importante, acá también hay un interés concreto, real y participativo por parte del Ejército. Hoy día el Ministerio de Vivienda, con más fuerza que nunca, está empujando también esta iniciativa. Así que se han sumado todos los factores necesarios", cerró.

¿Dónde se ubicarían los proyectos de viviendas sociales?

De acuerdo con el ministro Poduje, algunos de los terrenos considerados en Las Condes se ubican en sectores cercanos a Américo Vespucio y al Parque Arauco, en un espacio que anteriormente correspondía a un club de tenis.

Además, anunció que "vamos a hacer también en La Reina, vamos a hacer en La Dehesa, muy cerca del Colegio Nido de Águilas y del Huinganal, y en Peñalolén".

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