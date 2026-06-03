Hasta 7 horas sin servicio: 5 comunas de la RM que tendrán cortes de luz este miércoles

03 jun. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó esta noche que un total de 5 comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de suministro eléctrico el miércoles 3 de junio, lo que forma parte de los trabajos programados que ejecuta la compañía.

En algunas comunas se registrarán cortes en más de un sector y podrían extenderse hasta por 7 horas. A raíz de esto, la recomendación es mantenerse informado en los canales digitales de Enel (haz clic aquí).

¿Qué comunas son afectadas y cuánto durará el corte en cada una?

Según lo que señaló la empresa, las comunas afectadas mañana son Las Condes, Providencia, La Reina, Peñalolén y Santiago. Además, está última registra dos interrupciones programadas en distintos sectores de la comuna.

A continuación, revisa el detalle de la interrupción del servicio:

Las Condes (14:00 a 16:00 horas)

Providencia (10:30 a 12:30 horas)

La Reina (10:00 a 16:00 horas)

Peñalolén (10:00 a 17:00 horas)

Santiago (10:00 a 16:00 horas)

Santiago (10:00 a 16:00 horas)

Todo sobre Corte de luz