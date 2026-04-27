Anuncian corte de agua de 15 horas para este martes en la Región Metropolitana: Revisa las comunas afectadas

27 abr. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este martes 28 de abril se realizarán cortes programados de agua en tres comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 15 horas debido al cambio de válvulas y renovación de redes en los sectores a intervernir.

Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Independencia

Desde las 15:00 horas hasta las 06:00 horas del miércoles 29 de abril.

La Florida

Desde las 15:00 horas hasta las 03:00 horas del miércoles 29 de abril.

Peñalolén

Desde las 15:00 horas hasta las 03:00 horas del miércoles 29 de abril.

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