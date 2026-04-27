Ocho comunas de Santiago estarán seis horas sin luz este martes: Conoce los sectores que tendrán corte de suministro
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este martes 28 de abril. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este martes, Enel anunció trabajos programados en sectores de ocho comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta seis horas.Ir a la siguiente nota
Comunas con cortes de luz este martes
Quilicura
Desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas.
Conchalí
Desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
Pudahuel
Desde las 09:30 horas hasta las 12:30 horas.
Las Condes
Desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
Ñuñoa
Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
Maipú
Desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
Peñalolén
Desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
Macul
Desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
Leer más de
Notas relacionadas