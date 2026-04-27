Funcionaria es formalizada por amenaza de tiroteo en CESFAM: Arriesga hasta 5 años de cárcel pese a decir que fue "una broma"

27 abr. 2026 - 21:59 hrs.

¿Qué pasó?

“Todos los lunes y viernes habrá tiroteo en el trabajo, no venir por favor”. Ese fue el mensaje que encontraron funcionarios del CESFAM Eduardo Frei en un baño del recinto, dando inicio a una investigación que rápidamente encendió las alertas internas.

El contenido del escrito motivó la intervención de la Policía de Investigaciones de Chile, que a través de cámaras de seguridad y peritajes logró identificar a la autora: una administrativa de 47 años, con una década de trabajo en el mismo centro de salud.

Formalización y medidas cautelares

Tras reunir los antecedentes, la funcionaria fue detenida y llevada a control de detención. “Es importante señalar que el hecho reviste caracteres de delito, por lo que la funcionaria se fue detenida y pasa a control de detención”, señaló la comisaria Mariela Ibáñez, de la Bicrim La Cisterna.

Durante la audiencia, se establecieron medidas cautelares en su contra, incluyendo firma semanal, arraigo nacional y la prohibición de comprar armas o municiones, mientras continúa el proceso judicial.

Investigación interna en curso

Pese a la gravedad del caso, la mujer no ha sido desvinculada del recinto. Su situación laboral se encuentra ahora sujeta a un sumario administrativo en curso.

“Luego de eso viene otro proceso, que está a cargo un fiscal interno para poder iniciar este proceso de investigación. La persona bajo su presunta inocencia tiene el derecho de hacer sus descargos y llegar a un puerto en términos de esta investigación”, explicó Juan Roco, jefe de gabinete (s) de La Cisterna.

Las penas que arriesga

Más allá de las medidas cautelares, el foco del caso está en las sanciones que podrían derivarse de la formalización. En Chile, las amenazas constituyen un delito que contempla penas de cárcel.

“Los delitos de amenaza tienen penas que parten los 61 días y pudiesen llegar a los 5 años. En el caso de que estas amenazas se realicen en contra de los funcionarios del servicio de salud o del servicio de salud mismo, estas apenas se disponen en su grado máximo”, detalló la abogada penalista Eva Guerrero.

Posibles salidas judiciales

El desarrollo del caso dependerá de los antecedentes y del historial de la imputada, lo que podría influir en el tipo de resolución judicial.

“Si es que una persona no tiene condenas y es acusado de amenazas, estas causas van a terminar, probablemente, por salidas alternativas a una condena o bien un juicio penal”, explicó la académica de derecho de la Usach, Camila Leyton.

Una “broma” con consecuencias

Según se conoció durante la investigación, la funcionaria habría señalado que el mensaje correspondía a una broma dirigida a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, el impacto de la amenaza y la activación de protocolos de seguridad derivaron en un proceso penal que ahora enfrenta en tribunales.

Mientras avanza la causa, la mujer deberá cumplir con las medidas impuestas y esperar tanto la resolución judicial como el resultado del sumario interno, en un caso que abre nuevamente la discusión sobre las consecuencias legales de este tipo de acciones.