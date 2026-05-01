CUT en el día del Trabajador: "Una gran cantidad de gente se está movilizando en contra de los recortes del gobierno"

01 may. 2026 - 17:26 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de las movilizaciones por el Día del Trabajador, distintas voces del mundo sindical expresaron un tono crítico hacia el gobierno, poniendo el foco en el costo de la vida, eventuales recortes sociales y la continuidad de derechos laborales.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), su presidente, José Manuel Díaz, vinculó directamente la convocatoria con el malestar ciudadano. “Una gran cantidad de gente se está movilizando en contra de los recortes del gobierno (...) en contra de sus políticas de la crueldad”, afirmó durante la jornada.

El dirigente también cuestionó la incertidumbre generada por los anuncios oficiales. “En la mañana anuncian recortes y en la tarde lo niegan; lo único que provoca es angustia y temor en la gente”, señaló, apuntando a la falta de claridad en la comunicación de medidas.

En esa línea, insistió en avanzar hacia mejoras concretas en materia salarial. “Queremos dar seguridad a partir de la justicia social (...) un salario mínimo que al menos supere la línea de la pobreza”, agregó.

Para cerrar, expuso que "este gobierno es indolente, porque su gabinete está conformado por gerentes y no comprenden que el Estado es una institución de bienestar, de compromiso con la ciudadanía, de solidaridad, de que tiene que ir a apoyar a los que más lo necesitan”.