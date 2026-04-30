Ley 40 Horas: ¿Podré cambiar las horas extraordinarias por días feriados?

30 abr. 2026 - 10:00 hrs.

Ya se encuentra vigente el segundo tramo de la Ley 40 Horas, que redujo la jornada a 42 horas semanales, aunque también introdujo mecanismos de flexibilidad que buscan equilibrar la vida personal y profesional de los trabajadores.

Entre las disposiciones actuales se encuentra la opción legal de compensar el tiempo adicional de trabajo con días de descanso, además de la habilitación de bandas horarias exclusivas para madres, padres y cuidadores.

¿Puedo cambiar las horas extra por días libres con la Ley 40 Horas?

Una de las innovaciones de la ley es que permite a los empleadores compensar las horas extraordinarias por días de feriado legal (vacaciones) adicionales, siempre pactando con los trabajadores, de acuerdo a ChileAtiende.

Para que esto sea válido, debe existir un acuerdo mutuo y por escrito. Las reglas para este canje son las siguientes:

El tope máximo es de cinco días hábiles de descanso adicional al año.

Por cada hora extraordinaria trabajada, corresponderá una hora y media de feriado adicional.

Estos días libres deben ser solicitados por el trabajador y utilizados dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se generaron las horas extra. Si no se usan en ese plazo, el empleador deberá pagarlas en la remuneración respectiva.

¿Qué pasa si tengo hijos?

La legislación estableció un derecho pensado exclusivamente en la corresponsabilidad familiar: las bandas horarias para progenitores o cuidadores legales de niños y niñas de hasta 12 años.

Esta medida permite entrar una hora antes o después del inicio de la jornada, modificando el horario de salida. El objetivo es que los trabajadores puedan sincronizar sus tiempos con los horarios de ingreso y/o salida de los colegios de sus hijos.

Este es un derecho del trabajador, que puede usar presentando el certificado de nacimiento del menor o de cuidado legal. El empleador no puede negarse a otorgarlo, a menos que demuestre que el trabajo es de un área que exige horarios fijos e inamovibles.

¿Cuánto habrá una nueva reducción de jornada con la Ley 40 Horas?

El calendario de la Dirección del Trabajo fue diseñado con una gradualidad de cinco años para proteger el empleo y permitir la adaptación de las empresas.

Considerando que la jornada de 42 horas está vigente desde el 26 de abril de 2026, el país tendrá que esperar dos años más para el hito final: las 40 horas semanales a partir de abril de 2028.

Todo sobre Ley 40 horas