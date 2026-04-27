¿Te pueden bajar el sueldo? Así se debe aplicar la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales

27 abr. 2026 - 04:54 hrs.

¿Qué pasó?

Desde el sábado 26 de abril comenzó a regir una nueva etapa de la Ley de 40 Horas en Chile, lo que significa que la jornada laboral ordinaria semanal bajó de 44 a 42 horas. Se trata del segundo avance gradual de la normativa, que contempla llegar a las 40 horas.

La medida aplica, en términos generales, a trabajadores regidos por el Código del Trabajo y no implica una reducción de remuneraciones. Es decir, se trabaja menos horas, pero se mantiene el sueldo pactado.

¿Cómo deben aplicarse las nuevas 42 horas?

El director del Trabajo, Pablo Zenteno, explicó en Meganoticias que lo ideal es que exista acuerdo entre empleador y trabajador para definir cómo se implementará la rebaja horaria dentro de la empresa.

"Lo primero siempre es el acuerdo entre las partes", señaló la autoridad, agregando que la disminución puede reflejarse de distintas formas según la realidad de cada lugar de trabajo, como salir antes algunos días o reorganizar turnos.

Según explicó, en una jornada laboral de cinco días a la semana, se debe aplicar una rebaja de una hora en dos días distintos; mientras que para una jornada de seis días, se debe aplicar una reducción horaria de 50 minutos en un día, 50 minutos en otro y el saldo de 20 minutos un tercer día".

¿Qué pasa si no hay acuerdo?

En caso de no existir consenso, la ley contempla mecanismos para aplicar igualmente la reducción. Según explicó Zenteno, "si no hay acuerdo, opera la ley", por lo que el empleador igualmente debe ajustar la jornada para cumplir con el nuevo máximo legal de 42 horas semanales.

Esto significa que ninguna empresa puede mantener jornadas ordinarias de 44 horas desde la entrada en vigencia de esta etapa.

¿Quiénes deben revisar su situación?

Trabajadores con turnos, jornadas parciales o sistemas especiales pueden tener aplicaciones distintas, por lo que se recomienda revisar contratos y anexos laborales. Ante dudas, también se puede consultar directamente en la Dirección del Trabajo.

¿Cuál es el próximo paso?

La implementación seguirá siendo gradual. Luego de esta rebaja a 42 horas, el siguiente avance será en abril de 2028, cuando la jornada ordinaria semanal llegará finalmente a las 40 horas.

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