Para comprar una casa: El subsidio del Minvu que puedes complementar con otros aportes

29 abr. 2026 - 14:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en conjunto con el Ministerio de Hacienda, impulsa un subsidio que se puede complementar con otros aportes y que sirve para ayudar a la ciudadanía vulnerable en la compra de una casa.

Este nuevo beneficio, denominado Subsidio al Crédito Hipotecario, se da en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional, que busca favorecer a las familias que se encuentran en sectores de ingresos medios y que tienen dificultades para acceder a viviendas.

Según informes de Minvu, este aporte permite disminuir el monto del dividendo mensual y, de la misma manera, fomenta la activación del sector inmobiliario, que es crucial para dar respuesta a las necesidades habitacionales de las familias chilenas.

¿En qué consiste el Subsidio al Crédito Hipotecario?

El Subsidio al Crédito Hipotecario consiste en un aporte estatal a la tasa de interés del crédito hipotecario. La acción de este beneficio permite rebajas en la tasa entre un 0,61% y 1,16%, para la adquisición de viviendas nuevas de hasta 4.000 Unidades de Fomento.

Además, el convenio reduce a solo el 10% el pie que las familias suelen pagar para tener acceso a este crédito.

Para poder acceder a esta ventaja, es necesario encontrar una propiedad que cumpla con los requisitos para acceder al subsidio, seleccionar la vivienda de tu interés tras acercarse a una de las entidades financieras adscritas y esperar la aprobación del crédito hipotecario, pues el subsidio se otorga de forma automática.

No hay necesidad de gestiones adicionales, pues el Estado paga directamente a la entidad financiera el monto del subsidio.

¿Cómo este subsidio se puede complementar con otros aportes?

De los 50 mil subsidios que están disponibles por este concepto, hay seis mil que se destinarán exclusivamente a quienes cumplan con los requisitos de las mejoras transitorias para sectores de ingresos medios que estableció el DS15.

Se suscriben dos casos. El primero es para personas beneficiarias del subsidio para sectores medios (DS1) en sus tramos 2 y 3, quienes gozarán del aporte tras aplicar su beneficio en la compra de alguna de las viviendas nuevas disponibles en el portal de oferta inmobiliaria del Minvu. Tendrán un subsidio adicional de 150 UF y el valor máximo de la vivienda a adquirir es de 3.000 UF.

El segundo caso aplica para personas que adquieran una vivienda en proyectos de Integración Social y Territorial (DS19), quienes obtienen un subsidio adicional de 100 UF. Es válido para proyectos DS19 que cuenten con recepción municipal total de las viviendas hasta el 31 de marzo de 2024.

Todo sobre Subsidios