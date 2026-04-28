Carabineros detuvo a dos sujetos en Macul tras persecución: Iban en vehículo robado y con patentes adulteradas

28 abr. 2026 - 07:17 hrs.

¿Qué pasó?

Dos sujetos mayores de edad fueron detenidos por Carabineros en la comuna de Macul, en la Región Metropolitana, luego de ser sorprendidos durante un control preventivo mientras se desplazaban en un vehículo con encargo vigente por robo, placas patentes adulteradas y diversas especies asociadas a la comisión de delitos.

El procedimiento ocurrió pasadas las 21:00 horas del lunes, cuando personal policial de servicios focalizados de la Prefectura Santiago Oriente realizaba patrullajes preventivos por distintas arterias de la comuna, específicamente en Avenida José Pedro Alessandri.

Conductor chocó a otro automóvil

El Capitán Felipe Ulloa, oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Oriente, explicó que “personal de servicios focalizados de la Prefectura Oriente se mantenía realizando un patrullaje por avenida José Pedro Alessandri. En este contexto, observan un vehículo que circula a gran velocidad, logran aproximarse e inician un seguimiento controlado, solicitándole que se detenga, haciendo caso omiso a esto”.

Durante la persecución, debido a la alta velocidad con la que se desplazaba, el conductor perdió el control del vehículo y colisionó a un segundo automóvil que se encontraba en movimiento.

Sobre este momento, el oficial detalló que “por la velocidad que mantenía, pierde el control del vehículo y toca un segundo vehículo que se encuentra en movimiento. En esa acción, el conductor y el acompañante descienden del móvil y se logra la detención de ambos”.

Al interior del vehículo, los efectivos encontraron diversos elementos comúnmente utilizados para la comisión de delitos, entre ellos napoleones, una pistola de fogueo, pasamontañas y guantes.

Asimismo, se verificó que el automóvil mantenía encargo vigente por robo con intimidación desde hace aproximadamente 10 días, además de presentar adulteración en sus placas patentes.

Detenido mantenía una orden de detención vigente por robo

El Capitán Ulloa también confirmó que “uno de los sujetos mantenía una orden de detención vigente por delito de robo con intimidación” y precisó que ambos detenidos “son dos mayores de edad chilenos”.

Durante el procedimiento, algunas personas que se encontraban en las cercanías intentaron intervenir tras la colisión con el segundo vehículo, aunque finalmente Carabineros logró controlar la situación y concretar las detenciones.

Finalmente, todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades adicionales.