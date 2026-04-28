Detienen a Francisco Kaminski en medio de investigación por presunta participación en banda dedicada al lavado de activos

28 abr. 2026 - 06:41 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este martes se confirmó la detención del comunicador Francisco Kaminski, en medio de un amplio operativo policial encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, que se desarrolla de manera simultánea en la Región Metropolitana, O’Higgins y Valparaíso.

El procedimiento fue liderado por la Brigada Antinarcóticos de la PDI (Briant), bajo coordinación de la Fiscalía Metropolitana Sur, y contempló allanamientos en distintos puntos del país, incluyendo el departamento del comunicador ubicado en Avenida Las Condes.

Detenido por presunta infracción a la Ley 20.000

Según los antecedentes preliminares entregados por las policías, Kaminski figuraba inicialmente como uno de los sujetos de interés en su presunta participación dentro de la investigación a una banda dedicada al lavado de activos.

Sin embargo, durante el procedimiento en su domicilio, se habría concretado su detención por una eventual infracción a la Ley 20.000, relacionada con control de drogas.

De acuerdo con lo señalado, el comunicador no mantenía una orden de detención previa, pero su situación habría cambiado luego de que funcionarios policiales encontraran algún tipo de sustancia ilícita al interior del inmueble.

Uno de los puntos que genera mayor atención en la investigación es que el allanamiento estaba originalmente vinculado a una arista por lavado de activos, donde Kaminski aparecía como parte de los sujetos de interés, pero no como una persona con orden de captura vigente.

30 personas investigadas

Por ello, el hallazgo de eventuales sustancias ilícitas habría activado la figura de flagrancia, permitiendo su detención inmediata.

Hasta ahora no se ha precisado qué tipo de sustancia fue encontrada ni la cantidad incautada, un elemento clave para determinar si se trata de consumo personal, microtráfico o una infracción de mayor gravedad dentro del marco de la Ley 20.000.

En paralelo, se informó que serían al menos 30 personas las investigadas dentro de esta causa, todas eventualmente vinculadas a delitos relacionados con lavado de activos y venta irregular de automóviles.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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