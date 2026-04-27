Detienen de nuevo al "Ruperto": Sujeto queda en prisión preventiva y suma casi 300 detenciones por hurto en Temuco

27 abr. 2026 - 15:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre conocido como “Ruperto” volvió a ser noticia tras ser detenido por 292ª vez, luego de protagonizar un nuevo hurto en la tradicional Feria Pinto de la ciudad de Temuco, en la región de La Araucanía.

Se trata de un sujeto de 58 años que, según antecedentes del Ministerio Público, arrastra un extenso historial delictual desde 2002, acumulando más de 300 causas judiciales principalmente por hurtos menores en distintos sectores de Temuco.

El nuevo robo de "Ruperto"

Esta vez fue sorprendido sustrayendo frazadas avaluadas en cerca de $40 mil desde la Feria Pinto, un lugar donde ya era ampliamente conocido por comerciantes y vecinos debido a sus reiterados robos anteriores.

Aunque habitualmente este tipo de delitos terminaban con su liberación por tratarse de hurtos de baja cuantía, en esta oportunidad la Fiscalía logró que quedara en prisión preventiva, argumentando que representa un peligro evidente para la sociedad.

¿Qué dijo la Fiscalía?

Desde el Ministerio Público explicaron que la medida se fundamentó en la reincidencia específica del imputado, ya que ha cometido reiteradamente delitos de la misma naturaleza y ha incumplido distintas medidas cautelares previas, como órdenes de detención y arresto domiciliario.

“Se establece la circunstancia agravante de reincidencia específica. Esto es que el imputado cometió anteriormente crimen o simple delito de la misma especie”, señalaron desde la Fiscalía.

Además, agregaron que las medidas cautelares aplicadas en años anteriores no fueron suficientes para evitar que siguiera delinquiendo, lo que llevó finalmente a solicitar la cautelar más alta dentro del proceso penal.

“Decimos que es prolífico porque del 2002 a la fecha registra más de 300 causas”, precisó la fiscal vocera del Ministerio Público, Nelly Marabolí sobre el caso de este conocido delincuente de la capital regional.