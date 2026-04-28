Trágico incendio en Quellón: Tres fallecidos y una persona herida tras siniestro que destruyó dos viviendas

28 abr. 2026 - 08:08 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fallecidas y una persona con lesiones leves fue el saldo de un devastador incendio registrado durante la noche de este lunes en la comuna de Quellón, región de Los Lagos.

Por causas que aún son materia de investigación, las llamas comenzaron en una de las viviendas ubicadas en calle Ignacio Carrera Pinto, propagándose rápidamente hacia una casa colindante, ambas resultando completamente destruidas.

Una cuarta persona resultó con heridas leves

Además, el fuego alcanzó una iglesia evangélica ubicada junto a los inmuebles siniestrados, provocando daños menores en su estructura.

Voluntarios de Bomberos de Quellón llegaron al lugar para combatir la emergencia y, tras cerca de 40 minutos de trabajo, lograron controlar el incendio.

Posteriormente, durante las labores de remoción de escombros, fueron encontrados los cuerpos de tres personas fallecidas al interior de las viviendas afectadas.

Asimismo, una cuarta persona resultó con lesiones leves y fue trasladada hasta el Hospital de Quellón para recibir atención médica.

SIP de Carabineros a cargo de la investigación

Según consignó Emol, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quellón, Eduardo Obando Martínez, entregó detalles del siniestro y señaló que “tenemos dos viviendas afectadas, más un porcentaje en una iglesia evangélica que está al costado. Las causas de origen son materia de investigación y está trabajando el departamento de estudios técnicos”.

Por su parte, el encargado de seguridad municipal, Enrique Cárcamo, precisó la magnitud de los daños estructurales y explicó que “las casas-habitación presentan 100% de daños, irrecuperable a esta altura. Por su parte, la iglesia evangélica presenta un daño de un 20% aproximadamente de su estructura”.

Carabineros adoptó el procedimiento inicial en el lugar, mientras que, por instrucción del Ministerio Público, el Departamento SIP quedó a cargo de la investigación para esclarecer el origen del incendio.