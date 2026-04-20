Gigantesco incendio afecta a planta industrial en El Monte: Evacuaron a 150 personas

20 abr. 2026 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un voraz incendio afectó durante las primeras horas de este lunes a las instalaciones de la empresa Pinto Piga Seeds, ubicada en la comuna de El Monte, en la Región Metropolitana.

El siniestro comenzó a ser visible a eso de las 6:00 de la mañana y generó una enorme columna de humo que se divisó a kilómetros de distancia. Bomberos ya trabaja en el sector y fueron evacuadas 150 personas de manera preventiva.

¿Qué originó el fuego?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el incendio de tipo estructural afectó a dos bodegas en las que se almacenan nueces y productos químicos de la compañía.

De acuerdo a información preliminar entregada por la Municipalidad de El Monte, el origen del fuego "se produjo por una reacción química de fluoruro de aluminio al entrar en contacto con agua lluvia, afectando a restos de cáscaras de nueces en el lugar".

Asimismo, aclararon que "el químico involucrado no representa un riesgo tóxico para la salud de las personas", según detalló la compañía.

Sin embargo, la Seremi de Salud Metropolitana advirtió que el humo del incendio puede generar molestias respiratorias, por lo que recomendó a vecinos de la zona permanecer en espacios cerrados, evitar la actividad física, usar mascarilla e hidratarse.

Evacuaciones y corte de tránsito

El portal Transporte Informa reportó una restricción de tránsito en Santa Cecilia desde Avenida La Cantera a causa del operativo de Bomberos. A las labores también se ha sumado personal municipal con camiones aljibe y efectivos de Carabineros para el resguardo perimetral.

En tanto, por ahora no se han reportado personas lesionadas y solo habría un sector del recinto afectado.

ATENCIÓN (08:53). Restricción de tránsito en Santa Cecilia desde Avenida La Cantera en #ElMonte, debido a incendio en planta Pinto Piga. Bomberos en el lugar. Facilite el trabajo de los equipos de emergencia en este punto pic.twitter.com/kTJQedsHGp — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) April 20, 2026

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