Incendio afecta al piso 10 de un edificio en Independencia: Bomberos trabaja para contener el fuego

10 abr. 2026 - 17:43 hrs.

¿Qué pasó?

El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) se encuentra trabajando en un edificio en Independencia, luego de que se reportara un incendio en el piso 10 del recinto.

Según informó la institución en sus redes sociales, hasta pasadas las 17:00 horas había voluntarios y alrededor de 10 compañías combatiendo el siniestro, que se registra en avenida Independencia con Echeverría.

Una imagen compartida por Bomberos dejó en evidencia una columna de humo negro que puede ser visible desde varios lugares aledaños.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 10 Compañías ante #Incendio, en piso 10 de edificio ubicado en Av. Independencia y Echeverría, en la comuna de #Independencia.@Comandantecbs @Muni_Indep pic.twitter.com/RocfkiIG6B — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) April 10, 2026

Restricción de tránsito

Mientras tanto, TransporteInforma publicó en sus redes sociales que se mantiene restringida la pista derecha de vehículos particulares en Av. Independencia al sur, altura de Echeverría al poniente, debido a la emergencia.

Asimismo, destacó que hasta las 17:39 horas existe un "tránsito lento en el lugar", así que llamó a los conductores a la precaución.

¿A quién debo llamar ante un incendio o emergencia similar?

En una situación de incendio, la rapidez y la calma son tus mejores aliadas. A continuación, detallamos los pasos críticos y los contactos de emergencia que debes conocer:

El número de emergencia: ABC

En Chile existe la regla mnemotécnica ABC para recordar los números de emergencia:

A - Ambulancia: 131

B - Bomberos: 132

C - Carabineros: 133

Al llamar al 132

Cuando te comuniques con la central de Bomberos, mantén la calma y entrega la siguiente información de forma clara:

Dirección exacta: Calle, número, comuna y puntos de referencia (esquinas o negocios cercanos).

Qué se quema: Especifica si es una casa, un departamento, un local comercial, un vehículo o pastizales.

Personas atrapadas: Informa de inmediato si hay personas que no han podido salir.

Presencia de peligros: Indica si hay cilindros de gas, químicos o materiales altamente inflamables cerca.

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