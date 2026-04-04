Alerta roja en Vicuña: Incendio forestal avanza cerca de sectores poblados

04 abr. 2026 - 19:18 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Vicuña, en la región de Coquimbo, debido a un incendio forestal que se mantiene activo y en combate.

La medida fue adoptada en base a antecedentes técnicos entregados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, con el objetivo de reforzar la respuesta ante la emergencia.

¿Qué se sabe del incendio en Vicuña?

Desde el organismo detallaron que el siniestro presenta un riesgo relevante debido a su proximidad con zonas habitadas. En ese contexto, Senapred precisó que “el incendio se desarrolla cercano a sectores poblados”, razón por la cual se determinó elevar el nivel de alerta comunal. Hasta el momento, las llamas han consumido 0,1 hectáreas.

No obstante, hasta el momento no se registran consecuencias directas para la población ni para bienes materiales. Según indicó el servicio en su reporte, “no se reportan al momento personas lesionadas, como tampoco infraestructuras afectadas”, situación que se mantiene bajo monitoreo constante por parte de los equipos de emergencia.

La declaración de alerta roja permite disponer y movilizar todos los recursos necesarios y disponibles del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, en apoyo a las acciones que se encuentran en desarrollo en el lugar del incendio.

En su sitio web, Senapred señaló que la medida estará vigente “a contar de hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten”, lo que permite ajustar la respuesta operacional de acuerdo con la evolución del evento. El organismo recalcó que esta decisión busca fortalecer la coordinación entre las instituciones que participan en la emergencia y actuar de manera preventiva ante eventuales cambios en el comportamiento del fuego.

Finalmente, Senapred reiteró que el incendio forestal se mantiene en evaluación permanente y llamó a la comunidad a mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales y a seguir las indicaciones de las autoridades mientras la alerta roja continúe vigente.

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