Incendio en hogar de ancianos en Providencia: Bomberos confirma un adulto mayor fallecido y otros 16 lesionados

26 mar. 2026 - 02:15 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este jueves, un incendio se desató en un hogar de ancianos en la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana. Según informó el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), el siniestro dejó un adulto mayor fallecido y otros 16 lesionados.

Adulto mayor muere en incendio en Providencia

El 3er comandante del CBS, Sergio Yévenes, explicó que los voluntarios se enfrentaron a "un incendio en un asilo de ancianos" ubicado en Luis Videla Herrara con Diego de Almagro, "en donde tuvimos 17 adultos mayores afectados; 16 se lograron rescatar".

"Tenemos la lamentable noticia de un adulto mayor que quedó en el interior, que lamentablemente no logramos rescatar en el minuto adecuado", agregó al anunciar a la persona fallecida.

A su llegada, Bomberos priorizó el control del fuego y el rescate de los ancianos, dos de los cuales "fueron trasladados (a centros asistenciales) y están en carácter grave, según información que nos entrega personal de salud".

Hay otras tres personas con lesiones de "mediana consideración", mientras que los demás fueron atendidos por personal sanitario en el lugar de la emergencia a la espera de su traslado.

Estufa es el posible origen del incendio

El 3er comandante del CBS explicó que cerca de 100 voluntarios de 13 compañías trabajaron en el control del incendio, del cual aún se desconoce su origen, pese a que ya se tiene identificado su "punto focal".

"Preliminarmente, por antecedentes que nos entrega personal que trabaja en este asilo, nos comenta que había una estufa en esa habitación; no obstante, no puedo dar certeza hasta la investigación de nuestros peritos que están trabajando en el lugar", dijo Yévenes.

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