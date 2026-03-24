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Incendio afecta a emblemático restaurante de Valparaíso: Bomberos trabaja en controlar el fuego

¿Qué pasó? 

Un incendio estructural se registra la noche de este martes en pleno centro de la ciudad de Valparaíso. Se trata de un inmueble de tres pisos ubicado en calle Cochrane, cerca de Plaza Sotomayor. 

¿Qué se sabe sobre el incendio en Valparaíso?

De acuerdo a información preliminar, se trataría del emblemático restaurante Capri el que actualmente está siendo consumido por el fuego. Este se emplaza a metros del Ministerio de las Culturas. 

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Bomberos de Valparaíso trabaja en el lugar para controlar las llamas. Al menos 11 carros han sido despachados para combatir la emergencia.

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De momento, se desconocen las causas del siniestro y si existen personas lesionadas. 

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