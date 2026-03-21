Corte en cable de alta tensión provoca incendio en Providencia: Un auto y tres casas resultaron afectadas

21 mar. 2026 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este sábado, un incendio en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, dejó como saldo un auto y tres casas siniestradas en la intersección de Valenzuela Castillo con José Manuel Infante.

De acuerdo a lo informado por Carabineros, la emergencia inició con la caída de un cable de alta tensión la tarde del viernes, lo que posteriormente generó una explosión al continuar energizado.

Carro de Bomberos habría provocado incendio

Según relataron vecinos a Meganoticias, todo comenzó a eso de las 03:00 horas cuando el cable que se había dañado previamente comenzó a soltar "chispazos", cuestión que se repitió a eso de las 06:00 horas cuando ya se desató el incendio propiamente tal.

El fuego afectó a un auto que estaba estacionado en la zona, además de dañar parcialmente la techumbre de tres casas de la calle Valenzuela Castillo.

El trabajo de Bomberos para controlar el fuego se extendió por varias horas esta mañana, teniendo que cortarse el tránsito en la intersección ubicada a un costado del Hospital del Salvador. Afortunadamente, la emergencia no dejó personas lesionadas.

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