Declaran alerta roja para San José de Maipo por incendio forestal: Está cercano a sectores poblados

03 abr. 2026 - 21:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este viernes alerta roja para la comuna de San José de Maipo, en la Región Metropolitana, debido al desarrollo de un incendio forestal.

¿Qué se sabe del incendio en San José de Maipo?

De acuerdo con información del organismo, el siniestro denominado "Jaboncillo" se encuentra en estado de combate y ha consumido, hasta ahora, 5 hectáreas.

"El incendio se desarrolla cercano a sectores poblados. No se reportan personas lesionadas, como tampoco infraestructuras afectadas", recalcó Senapred.

Debido a la emergencia, se declaró alerta roja para la comuna, la cual estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones del siniestro así lo requieran.

"Con esta declaración de alerta roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", concluyó el Senapred.

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