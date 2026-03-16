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Senapred declara Alerta Roja para Rapa Nui por incendio forestal cercano a sectores poblados

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró durante la noche de este lunes Alerta Roja para la provincia de Rapa Nui, en la región de Valparaíso

La medida fue adoptada debido a un incendio forestal "cercano a sectores poblados", detalló el organismo.

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El siniestro, denominado 31 D, está siendo combatido por voluntarios de Bomberos y brigadistas de Conaf.

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El combate del incendio forestal en Rapa Nui

Las autoridades señalaron que, hasta las 21:30 horas, las llamas habían logrado consumir 8 hectáreas

En el combate del fuego se trabaja con un técnico de Conaf, un camión aljibe, una brigada de Conaf, una brigada forestal de la Armada, Bomberos y Carabineros.

Ante la presencia de humo, la Seremi de Salud recomienda evitar realizar actividad física, cerrar puertas y ventanas, cubrir rendijas con paños húmedos y que los grupos de riesgo no salgan de sus domicilios. También se sugiere el uso de mascarillas si el humo es abundante.

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