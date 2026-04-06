Mujer se lanzó desde tercer piso en incendio en Santiago y cayó sobre carabinero: Ambos resultaron heridos

06 abr. 2026 - 06:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un gran incendio se registró la mañana de este lunes en el centro de Santiago, específicamente en el sector del casco histórico de la capital, lo que generó un amplio despliegue de equipos de emergencia.

Debido a la magnitud del siniestro, el Cuerpo de Bomberos de Santiago declaró tercera alarma de incendio, lo que implicó la movilización de múltiples compañías que lograron apagar las llamas con alrededor de 230 voluntarios.

Bomberos combate incendio en pleno centro de Santiago

De acuerdo con la información entregada por equipos en el lugar, el fuego afectó a una casona de tres pisos ubicada en la intersección de calle Catedral con avenida Ricardo Cumming alrededor de las 3 de la madrugada.

Voluntarios de bomberos trabajaron intensamente para contener la emergencia y evitar que el fuego se propague a construcciones cercanas, considerando la alta densidad de edificaciones en la zona.

Giorgio Tromben Marcones, comandante del Cuerpo Bombero de Santiago, destacó que "se trabajó principalmente en la contención de esta emergencia, evitando la propagación al hotel continuo. La estructura de adobe antigua también generó bastante inconveniente en relación a los riesgos, produciéndose 3 derrumbes".

Añadió que en la emergencia asistieron 17 compañías del Cuerpo Bombero de Santiago y 2 compañías de cuerpos vecinos, los que actualmente están en trabajos de remoción de escombros y posible búsqueda de víctimas o nuevos lesionados.

Persona se lanzó desde el tercer piso para escapar

El coronel de Carabineros, Cristián González, comentó que a raíz del incendio se reportó una mujer y un funcionario de Carabineros heridos.

"Una persona desde el tercer piso se lanzó hacia el vacío. Esta persona trató de ser ayudada por un carabinero, que se interpuso en la caída de esta persona y resultaron los dos lesionados", relató.

Ambos fueron enviados a distintos centros de salud para evaluar la magnitud de sus lesiones. En tanto, hubo alrededor de 30 personas que fueron evacuadas en alrededor de 18 habitaciones.

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