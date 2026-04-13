Gran incendio se registra en cité del centro de Santiago: Bomberos de 10 compañías atienden la emergencia

13 abr. 2026 - 19:37 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, un gran incendio se desató en un cité ubicado en pleno centro de Santiago, en la Región Metropolitana. La emergencia es atendida por voluntarios de 10 compañías de Bomberos.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) informó en sus redes sociales que "responde con voluntarios y máquinas de 10 Compañías ante incendio en cité, ubicado en Av. Santa Rosa y Cóndor, en la comuna de Santiago".

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