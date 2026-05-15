Muere a los 30 años Lazare, el perro que buscaba ser el más longevo del mundo

15 may. 2026 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un spaniel francés llamado Lazare, considerado por sus cuidadores como “el perro más viejo del mundo”, murió a los 30 años y cinco meses, según confirmó su dueña.

El animal falleció la noche del 14 de mayo, apenas semanas después de haber sido adoptado por Ophelie Boudol, una joven de 29 años que lo acogió tras conocer su historia en un refugio.

Lamentan fallecimiento de Lazare

“Eras nuestro pequeño bebé abuelito”, escribió en una publicación de despedida en Instagram.

"Elegiste emprender tu último vuelo en mis brazos la noche del 14 de mayo, para reunirte con tu dueña, que te quería tanto", dijo.

Lazare había pasado gran parte de su vida con una misma propietaria, hasta que esta falleció y el perro fue trasladado a un albergue. Fue ahí donde Boudol, que inicialmente buscaba una mascota para su madre, decidió adoptarlo.

AFP

Lazare nació en 1995

El caso llamó la atención por su avanzada edad. Según explicó la trabajadora del refugio Anne-Sophie Moyon, el perro nació el 4 de diciembre de 1995, lo que motivó a iniciar el proceso para postularlo a un récord.

Tras verificar su fecha de nacimiento en dos registros, el equipo del albergue completó la documentación para intentar inscribirlo en Guinness World Records, aunque no hubo respuesta antes de su muerte.

Moyon relató que, al conocer la edad del animal, junto a sus compañeros pensaron que “podría ser el perro más viejo del mundo”, por lo que iniciaron el trámite casi como una broma.

A pesar de su condición —usaba pañales, no podía oír ni ver y dormía la mayor parte del día—, Lazare mantenía un carácter especial.

"De verdad tiene una personalidad muy entrañable", dijo a la AFP mientras lo acunaba en su casa de la localidad francesa de Villy-le-Pelloux.

Otro caso que pudo marcar historia

El caso también revive la discusión sobre los récords de longevidad en perros. El ejemplar portugués Bobi, de raza Rafeiro do Alentejo, fue considerado el más viejo del mundo tras morir en 2023 con 31 años, según Guinness.

Sin embargo, una revisión posterior en 2024 determinó que no existían pruebas concluyentes que confirmaran su edad.