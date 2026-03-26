Macarena Tondreau se sincera y confiesa dura secuela física tras sufrir portonazo

26 mar. 2026 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

Han pasado varias semanas desde que la conocida presentadora de televisión Macarena Tondreau sufrió una brutal encerrona. A través de redes sociales compartió con sus seguidores algunas secuelas que dejó el violento episodio.

Las fuertes emociones y el estrés que vivió le provocaron una parálisis facial. Inicialmente, pensó que era algo pasajero, pero tras acudir al médico le informaron que el proceso de recuperación demoraría entre uno y dos meses.

"Es parte de ser humano"

"Hay videos difíciles de grabar y este... Sufrí una parálisis parcial de mi rostro, traté de no mostrarlo y que pasara lo más rápido posible, pero va a durar 2 meses quizás, así que ya me puedo sacar los lentes", dijo mientras dejó ver su rostro y agregó: "Mi ojo está mejor. Mi cara está un poquito chueca, es parte dé. Quiero visibilizarlo porque tengo que seguir trabajando y tengo un proyecto precioso que es mi pódcast y no quiero dejar de hacerlo por miedo a que me vean así".

"Se me va a quitar, va a ser un mal recuerdo y sé que voy a recibir todo el cariño de la gente. Da pena, molesta y angustia, pero es parte de la vida y de ser humano", concluyó la comunicadora.

Luego de compartir con sus seguidores la importante situación que está atravesando, aprovechó para dar más detalles del proyecto que va a estrenar junto a Maite de Pablo: "Que vuelvan los enanos". Un pódcast en el que abordarán temas de la cotidianidad femenina.

A través de sus historias, Macarena confirmó la fecha de estreno del primer capítulo y dejó la invitación abierta a quienes quieran verlo. "Me han preguntado demasiado, hay ansiedad de parte de nosotras, ansiedad de parte de ustedes. Se estrena el martes y la idea es armar una comunidad con todas las mujeres a quienes se nos van los enanos".

"Desahóguense junto a nosotras y ríanse, porque la idea también es que lo pasemos bien y nos sintamos identificadas. Somos muchas las mujeres que estamos en la misma", cerró.

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Parálisis facial: Causas, síntomas y efectos.

La parálisis facial es la pérdida limitada o total del movimiento muscular de la cara; ocurren cuando hay daños en los nervios faciales, lo que produce asimetría, rigidez o dificultades para cerrar los ojos o mover la boca.

En casos severos puede producir resequedad ocular, irritación y visión borrosa por la incapacidad de parpadear, además de alteración en sentidos como el gusto y la audición. Las causas más comunes de la parálisis facial son problemas neurológicos o vasculares, infecciones virales que inflamen el nervio y traumatismos.

El proceso de recuperación y tratamiento va a depender del nivel de parálisis y la causa que la produjo. Generalmente, se trata con medicamentos como corticoides y antivirales, fisioterapia y ejercicios para recuperar la movilidad, neuromoduladores. En los casos más complejos puede ser necesaria alguna intervención quirúrgica.

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La panelista de televisión reveló detalles sobre el nuevo proyecto que tiene junto a Maite de Pablo, dirigido especialmente a mujeres en el que debatirán temas de la vida femenina.