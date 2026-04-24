Radiografía a la Región Metropolitana: El ranking de las comunas con mejor y peor calidad de vida

24 abr. 2026 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

El reciente informe del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) 2025, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción y la Universidad Católica, reveló una radiografía actualizada de la Región Metropolitana, dejando en evidencia la persistente brecha que divide a la capital.

El estudio analiza dimensiones críticas como condiciones socioculturales, conectividad, salud y medio ambiente, entregando un veredicto claro sobre cuáles son las comunas que ofrecen estándares superiores y cuáles han quedado rezagadas en la carrera por el desarrollo urbano.

Las comunas con mejor calidad de vida

Este año, el ranking destaca a sectores que han logrado consolidar servicios de alta calidad, áreas verdes y seguridad. Aunque el sector oriente domina la lista, sorprenden algunas comunas que han escalado posiciones gracias a su conectividad y renovación urbana.

Las comunas con nivel "alto" en calidad de vida son:

El desafío de la equidad: Las comunas con peores indicadores

En la otra vereda, el ICVU 2025 pone la señal de alerta sobre zonas que, a pesar de los esfuerzos municipales, siguen enfrentando carencias estructurales. Factores como la lejanía de los centros laborales, la falta de infraestructura de salud y la inseguridad son los principales lastres.

Las comunas que se encuentran en el nivel "bajo" de calidad de vida este año son:

Paine Conchalí Lo Prado Padre Hurtado Pedro Aguirre Cerda La Granja El Bosque La Pintana Melipilla Lo Espejo San Ramón Cerro Navia

El estudio enfatiza que en estas localidades el acceso a bienes públicos es limitado, lo que obliga a sus residentes a largos desplazamientos diarios, afectando directamente su salud mental y tiempo familiar.

¿Por qué la brecha entre comunas?

La brecha del ICVU no es solo una cuestión de ingresos municipales. Expertos señalan que la planificación urbana ha sido históricamente segregada en Chile.

Mientras que las comunas del "sector alto" reinvierten grandes presupuestos en seguridad y parques, las zonas rurales como Melipilla o Paine luchan con problemas de conectividad que las mantienen aisladas del motor económico de la capital.

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