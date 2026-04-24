Anuncian cortes de tránsito por la Maratón de Santiago 2026: Conoce los desvíos para este sábado

24 abr. 2026 - 16:25 hrs.

Este domingo 26 de abril se llevará a cabo la Maratón de Santiago, y como suele ocurrir en este tipo de eventos masivos, desde este sábado 25 comenzarán a implementarse las primeras restricciones de tránsito debido a las tareas de montaje de las estructuras.

La actividad deportiva comenzará a las 07:00 horas frente al Palacio de La Moneda. La largada de la distancia de maratón será a las 07:30 horas, con partidas diferidas según lo determine la organización del evento.

Por otro lado, la largada de la primera oleada de la Corrida de Santiago (10K) será a las 08:00 horas, mientras que la segunda salida está programada para las 08:15 horas.

Los desvíos que comienzan este sábado

Según Transporteinforma, desde las 09:00 horas, los ejes Teatinos-Nataniel Cox y Morandé-Zenteno, entre Agustinas y Padre Alonso de Ovalle, tendrán el tránsito suspendido debido a trabajos de la productora.

Esta intervención se extenderá hasta las 18:00 horas del domingo 26 de abril.

Transporteinforma

Además, desde las 12:00 horas, la Alameda al poniente será desviada en Miraflores y Mac Iver, mientras que hacia el oriente el desvío será en avenida Manuel Rodríguez.

Esta medida se aplicará tanto para vehículos particulares como para el transporte público.

tra

Metro adelantará su apertura

Como parte del plan operacional, y en coordinación con Metro de Santiago, se adelantará la apertura de las líneas 1, 2, 3 y 5 desde las 06:00 horas.

Esto significa que el servicio comenzará una hora y media antes del horario habitual de cada jornada dominical, con el objetivo de facilitar el acceso a los distintos puntos de largada.