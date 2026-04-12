Delincuente disparó contra puesto de vigilancia en cárcel de Puerto Montt

12 abr. 2026 - 18:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave incidente se registró durante la madrugada de este domingo en el Complejo Penitenciario de Puerto Montt, luego de que un sujeto desconocido efectuara disparos con arma de fuego contra uno de los puestos de vigilancia del recinto, según informó la Dirección Regional de Gendarmería de Los Lagos.

¿Qué informó Gendarmería?

De acuerdo con un comunicado de la institución, el hecho ocurrió cuando el individuo fue sorprendido por un funcionario que cumplía labores en una de las garitas, mientras realizaba lanzamientos desde el exterior del penal. En ese contexto, el delincuente efectuó dos disparos en dirección al puesto de vigilancia.

Tras lo ocurrido, Gendarmería activó de manera inmediata los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, instruyendo al personal que se desempeña como centinelas a mantenerse atentos al interior de sus puestos de vigilancia, con el fin de resguardar la seguridad tanto de los funcionarios como del recinto penitenciario.

Desde la institución precisaron que, pese a la gravedad del hecho, no se registraron funcionarios lesionados producto del ataque y que el Complejo Penitenciario de Puerto Montt continúa operando con total normalidad.

Por último, Gendarmería informó que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que quedó a cargo de realizar las diligencias investigativas correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, identificar al responsable y determinar eventuales responsabilidades.

Todo sobre Gendarmería