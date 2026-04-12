Intensa búsqueda de excursionista desaparecido en el Parque Nacional Villarrica

12 abr. 2026 - 18:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo se mantiene en la región de La Araucanía para dar con el paradero de un excursionista de 66 años que se extravió en el Parque Nacional Villarrica, específicamente en el sector Laguna Azul.

¿Qué se sabe del excursionista que se encuentra desaparecido?

El hombre ingresó al área protegida por un paso no habilitado para realizar trekking, sin registrarse en los puntos de control establecidos. Según información entregada por la Corporación Nacional Forestal, inició su recorrido cerca de las 9 de la mañana desde el fundo Porvenir y llevaba consigo equipo liviano.

Las labores de búsqueda comenzaron la tarde del sábado y este domingo fueron retomadas con un despliegue conjunto que incluye a personal de Conaf, el GOPE de Carabineros, además de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Pucón y Curarrehue.

A estas tareas se sumará apoyo aéreo mediante drones, aportados por bomberos de Teodoro Schmidt, con el objetivo de ampliar el rastreo en zonas de difícil acceso.

El director regional de Conaf, Héctor Tillería, se refirió a la situación y señaló que “lamentamos profundamente esta situación y estamos colaborando activamente en las labores de búsqueda junto a las distintas instituciones desplegadas en terreno”.

Asimismo, la autoridad reiteró el llamado a quienes visitan parques nacionales a respetar las medidas de seguridad. En ese sentido, indicó que “ya que estas medidas son fundamentales para prevenir emergencias y facilitar una respuesta oportuna”.

Las labores continúan en la zona, mientras equipos especializados trabajan para dar con el paradero del excursionista en medio de condiciones complejas propias del terreno.

Todo sobre Región de La Araucanía