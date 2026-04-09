Kast promulga reforma que incorpora a Gendarmería al Ministerio de Seguridad junto a Carabineros y PDI

09 abr. 2026 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast promulgó este jueves la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, modificando su dependencia institucional.



La ceremonia se realizó en la Escuela de Formación Penitenciaria, donde el Mandatario destacó que la medida busca fortalecer el combate contra el crimen organizado, especialmente al interior de las cárceles.

Gendarmería pasa al Ministerio de Seguridad

Con esta reforma, Gendarmería deja de depender del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y pasa a integrarse al Ministerio de Seguridad Pública, junto a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.

El cambio responde a la necesidad de reforzar la seguridad penitenciaria, mejorar la coordinación entre instituciones y enfrentar de manera más efectiva las redes delictivas que operan desde los recintos carcelarios, destacó el jefe de Estado.

La reforma también establece una división más clara de funciones dentro del Estado. Mientras Gendarmería pasa al ámbito de la seguridad pública, las labores de reinserción social se mantienen bajo el Ministerio de Justicia.

"Vamos a ser tres instituciones hermanas"

Durante su discurso, el Presidente Kast subrayó la relevancia de esta transformación en el sistema de seguridad del país. "Hoy día asumimos como Gobierno el compromiso de actuar con urgencia frente a la crisis de seguridad que vive nuestra patria", afirmó.

En esa línea, aseguró que con esta reforma "vamos a ser tres instituciones hermanas que vamos a trabajar unidas", en referencia a Gendarmería, Carabineros y la PDI.

Asimismo, el Mandatario advirtió sobre el riesgo de que las cárceles se conviertan en centros de operación delictual si no se toman medidas: "Nuestras cárceles han pasado por momentos difíciles (...) antes de que pasen a convertirse en centros de operación del crimen organizado, tenemos que actuar", señaló.

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