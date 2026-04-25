"Es bastante bueno": Vacunación contra la influenza llega al 57% en menos de dos meses de campaña

25 abr. 2026 - 08:47 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Salud, May Chomali, se refirió a la Campaña de Vacunación contra la Influenza 2026 a pocos meses de que comience el invierno y el eventual peak de las enfermedades respiratorias.

A menos de dos meses de que se inició la campaña, la secretaría de Estado informó que la cobertura de la vacunación ha alcanzado un 57%.

¿Qué dijo la ministra de Salud?

La ministra Chomali expuso que "en Chile ya llegamos a un 57% de la población vacunada; llevamos solo casi dos meses, no hemos completado los dos meses, lo que es bastante bueno. El plan de vacunación se extiende hasta septiembre, pero esperamos muy sinceramente que las personas se vacunen antes de mediados de mayo, porque después de la segunda quincena empiezan los fríos y a circular más los virus".

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, señaló que nuestro país ha sido elegido por la OPS para impulsar la 24ª Semana de la Vacunación de las Américas porque Chile tiene un robusto programa de inmunizaciones, gracias a los funcionarios de la salud y a las personas que siguen confiando en esta medida de protección. Por lo mismo, reafirmó el llamado a la comunidad a ampliar las coberturas.

"El llamado es a vacunarse, especialmente a los grupos de riesgo. Y cuando hablo de grupos de riesgo, no solo hablo de los grupos de riesgo de enfermar gravemente por influenza, sino que también por Covid-19 y por neumonía. Así que el llamado es a vacunarse, a cuidarse, alimentarse bien, hacer deporte, porque también depende de nosotros que estemos saludables y que podamos llegar bien al invierno”, enfatizó Pizarro.

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