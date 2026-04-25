Lluvias llegarán a sectores del sur: Revisa las zonas que recibirán precipitaciones este domingo 26 de abril

25 abr. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que algunas regiones del país reciban lluvias durante la jornada del domingo 26 de abril.

Zona Insular

El archipiélago de Juan Fernández contará con cielos nublados durante todo el día. Se esperan temperaturas de 15 y 17° de mínima y máxima, respectivamente, pero no habrá precipitaciones.

Por otro lado, Isla de Pascua tendrá cielos con nubosidad parcial durante todo el día y las temperaturas alcanzarán los 26°. Se esperan lluvias para todo el domingo.

Zona central

La zona centro tendrá cielos despejados y temperaturas mínimas que podrían llegar a los 3°. Para este domingo 26 de enero no se esperan chubascos.

Zona sur

En el sur se pronostican precipitaciones solamente en Puerto Montt, Coyhaique, Torres del Paine y Punta Arenas.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

De acuerdo a Meteorología, la capital amanecerá con cielos despejados, lo que se mantendrá durante la jornada de domingo. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 22°.

Para esta jornada dominical, la capital no recibirá lluvias, pero sí una baja considerable de las temperaturas.

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