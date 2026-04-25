Solo 1° en la RM: Meteorología emite advertencia por heladas extremas para seis regiones de la zona central y centro-sur
¿Qué pasó?
El meteorólogo de Megatiempo, José Bolbarán, entregó su pronóstico del tiempo para Santiago, adelantando que se vendrán días cálidos, en los que los termómetros pasarán los 20°. Sin embargo, también habrá una importante disminución de las temperaturas mínimas.
A raíz de las bajas temperaturas que se registrarán en la noche y mañanas, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una advertencia agrometeorológica por heladas extremas para la región Metropolitana y otras de la zona central y centro-sur.
De hecho, en la RM se espera que la mínima alcance 1°, por lo que habrá mañanas frías en esta semana otoñal.Ir a la siguiente nota
¿Qué regiones se verán afectadas por las heladas?
De acuerdo con la DMC, el fenómeno se registrará en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, entre el domingo 26 y el lunes 27 de abril.
A continuación, el detalle de las temperaturas:
Valparaíso
Domingo 26 y lunes 27
- Cordillera de la Costa: 1° / 3°
- Valles: 2° / 4°
- Precordillera: 1° / 3°
Metropolitana
Domingo 26
- Cordillera de la Costa: 2° / 4°
- Valles: 3° / 5°
- Precordillera: 2° / 4°
Lunes 27
- Cordillera de la Costa: 1° / 3°
- Valles: 2° / 4°
- Precordillera: 1° / 3°
O'Higgins
Domingo 26
- Cordillera de la Costa: 0° / 2°
- Valles: 1° / 3°
- Precordillera: 0° / 2°
Lunes 27
- Cordillera de la Costa: -1° / 1°
- Valles: 0° / 2°
- Precordillera: -1° / 1°
Maule
Domingo 26
- Cordillera de la Costa: 1° / 3°
- Valles: 2° / 4°
- Precordillera: 1° / 3°
Lunes 27
- Cordillera de la Costa: 0° / 2°
- Valles: 0° / 2°
- Precordillera: 0° / 2°
Ñuble y Biobío
Domingo 26
- Cordillera de la Costa: 0° / 2°
- Valles: 1° / 3°
- Precordillera: 0° / 2°
Lunes 27
- Cordillera de la Costa: -1° / 1°
- Valles: -1° / 1°
- Precordillera: -2° / 0°
Debido a las bajas temperaturas que se registrarán, la DMC recomendó a los agricultores a "tomar medidas preventivas ante eventuales heladas".Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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