Solo 1° en la RM: Meteorología emite advertencia por heladas extremas para seis regiones de la zona central y centro-sur

25 abr. 2026 - 10:06 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, José Bolbarán, entregó su pronóstico del tiempo para Santiago, adelantando que se vendrán días cálidos, en los que los termómetros pasarán los 20°. Sin embargo, también habrá una importante disminución de las temperaturas mínimas.

A raíz de las bajas temperaturas que se registrarán en la noche y mañanas, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una advertencia agrometeorológica por heladas extremas para la región Metropolitana y otras de la zona central y centro-sur.

De hecho, en la RM se espera que la mínima alcance 1°, por lo que habrá mañanas frías en esta semana otoñal.

¿Qué regiones se verán afectadas por las heladas?

De acuerdo con la DMC, el fenómeno se registrará en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, entre el domingo 26 y el lunes 27 de abril.

A continuación, el detalle de las temperaturas:

Valparaíso

Domingo 26 y lunes 27

Cordillera de la Costa: 1° / 3°

1° / 3° Valles: 2° / 4°

2° / 4° Precordillera: 1° / 3°

Metropolitana

Domingo 26

Cordillera de la Costa: 2° / 4°

2° / 4° Valles: 3° / 5°

3° / 5° Precordillera: 2° / 4°

Lunes 27

Cordillera de la Costa: 1° / 3°

1° / 3° Valles: 2° / 4°

2° / 4° Precordillera: 1° / 3°

O'Higgins

Domingo 26

Cordillera de la Costa: 0° / 2°

0° / 2° Valles: 1° / 3°

1° / 3° Precordillera: 0° / 2°

Lunes 27

Cordillera de la Costa: -1° / 1°

-1° / 1° Valles: 0° / 2°

0° / 2° Precordillera: -1° / 1°

Maule

Domingo 26

Cordillera de la Costa: 1° / 3°

1° / 3° Valles: 2° / 4°

2° / 4° Precordillera: 1° / 3°

Lunes 27

Cordillera de la Costa: 0° / 2°

0° / 2° Valles: 0° / 2°

0° / 2° Precordillera: 0° / 2°

Ñuble y Biobío

Domingo 26

Cordillera de la Costa: 0° / 2°

0° / 2° Valles: 1° / 3°

1° / 3° Precordillera: 0° / 2°

Lunes 27

Cordillera de la Costa: -1° / 1°

-1° / 1° Valles: -1° / 1°

-1° / 1° Precordillera: -2° / 0°

Debido a las bajas temperaturas que se registrarán, la DMC recomendó a los agricultores a "tomar medidas preventivas ante eventuales heladas".

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