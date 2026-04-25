PGU: Estas son las alzas que tendrá en el futuro 

25 abr. 2026 - 08:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio económico mensual que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) y que corresponde al "pilar estatal" del sistema previsional chileno.

Con esto, los jubilados que corresponden al 90% más vulnerable del país pueden acceder a este pago de $231.732 mensuales, con el cual el Estado aporta para mejorar las pensiones.

Sin embargo, gracias a la Reforma de Pensiones, la PGU para las personas de 82 años o más tiene actualmente un monto de $250.275.

Estas son las alzas que tendrá la PGU en el futuro

La primera de las alzas contempladas de la PGU tiene que ver con dicha "pensión aumentada" que creó la reforma, ya que en septiembre próximo el monto de $250.275 será entregado a todos quienes tengan 75 años o más.

Considerando la gradualidad de la reforma, finalmente este monto se entregará a todos los pensionados de 65 años o más en septiembre de 2027, pero estas no son las únicas alzas que tendrá a futuro la PGU.

Por ley, la Pensión Garantizada Universal actualiza sus montos en febrero de cada año, por lo que ese mes la "PGU normal" ($231.732) subirá según el IPC registrado en todo este 2026, mientras que la "PGU aumentada" ($250.275) subirá según la variación del IPC entre octubre y diciembre de este año.

¿Desde qué edad puedes recibir la PGU?

Para acceder a la PGU debes estar jubilado y haber cumplido los 65 años; sin embargo, para facilitar su entrega, puedes iniciar el trámite desde los 64 años y 9 meses.

Dentro de los requisitos está no pertenecer al 10% más rico de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH), además de acreditar residencia en territorio chileno no inferior a 20 años desde que cumpliste 20 años y, a la vez, un período no inferior a cuatro años durante los cinco años previos a la solicitud.

El monto de la PGU a percibir depende de la pensión base que se reciba:

Hasta $789.139: PGU de $231.732 .

. Entre $789.139 y 1.252.602: PGU de monto variable .

. A partir de $1.252.602: no tienes derecho a PGU.

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