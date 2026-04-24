Aumento de PGU: Así puedes saber si te subirá el aporte monetario

24 abr. 2026 - 09:00 hrs.

En febrero de este año se implementaron nuevos montos para la Pensión Garantizada Universal (PGU), una ayuda económica que se ajusta según la edad del beneficiario para enfrentar el costo de vida y mejorar los ingresos de quienes ya se han jubilado.

Aunque los pensionados pueden recibir hasta $250.275 si tienen 82 años o más, este aumento será progresivo y beneficiará a diferentes tramos conforme a su edad, permitiendo conocer cuándo les corresponderá dicha subida.

¿Cómo saber si me corresponde el aumento de PGU?

De acuerdo a ChileAtiende, una persona podrá saber si puede optar al incremento y cuándo a través del portal de consulta (pulsa aquí), ingresando su RUN y fecha de nacimiento.

También puede obtener esta información llamando al call center de ChileAtiende (101) o acudiendo a una sucursal física ChileAtiende.

¿Quiénes pueden optar al aumento de PGU?

Si bien el tope máximo de $250.275 es exclusivo para mayores de 82 años de edad, irá abarcando más tramos por edad progresivamente:

Desde septiembre de 2026: se extenderá a quienes tengan 75 años o más.

se extenderá a quienes tengan 75 años o más. A partir de septiembre de 2027: aplicará para todos los mayores de 65 años.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la PGU?

Este beneficio es solo para los adultos mayores que cumplan con los siguientes requerimientos:

Tener 65 años de edad cumplidos. Se puede enviar la solicitud con tres meses de anticipación, a los 64 años con nueve meses.

No pertenecer al 10% más rico de la población. Este factor se evalúa mediante el Puntaje de Focalización Previsional (PFP) y los datos del Registro Social de Hogares (RSH).

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

Acreditar al menos 20 años (continuos o discontinuos) de residencia en Chile, desde que cumplió los 20 años de edad, así como un período mínimo de cuatro años de residencia dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de solicitud.

¿Cómo se solicita la PGU?

Este trámite se puede realizar en cualquier momento del año, mediante diversos canales que facilitan el acceso:

En línea: a través del mismo portal de consulta del aumento, utilizando la Clave Única.

a través del mismo portal de consulta del aumento, utilizando la Clave Única. Videoatención: conversando con un ejecutivo mediante la Sucursal Virtual de ChileAtiende.

conversando con un ejecutivo mediante la Sucursal Virtual de ChileAtiende. Presencial: en cualquier sucursal de ChileAtiende, en oficinas de AFP o compañías de seguros, y en municipios con convenio vigente con el IPS.

en cualquier sucursal de ChileAtiende, en oficinas de AFP o compañías de seguros, y en municipios con convenio vigente con el IPS. Telefónica: llamando al call center 101.

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