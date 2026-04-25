"Tienen instructores": Alcalde Desbordes acusa organización en disturbios de liceos emblemáticos

25 abr. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, conversó con Meganoticias Siempre Juntos para ahondar en la problemática que viven los liceos emblemáticos.

De hecho, se ha detectado que algunos jóvenes han sido expulsados de dichos establecimientos por hechos de violencia, pero que después han sido reingresados en otros liceos de la capital, lo que ha sido denominado como "silla musical".

El alcalde Desbordes informó que, solo en la comuna de Santiago, se ha expulsado a 26 alumnos, los que han sido reubicados en otros centros educacionales.

"Ellos se entrenan los fines de semana"

Una de las iniciativas que se está evaluando para frenar los hechos de violencia es la revisión de mochilas de los alumnos.

Respecto a la iniciativa, el jefe comunal de Santiago señaló que "no es algo que esté pensado para los miles de colegios. Se va a autorizar en aquellos lugares donde sea estrictamente necesario".

"Nosotros planteamos en algún minuto que, en los emblemáticos donde había problemas de violencia política, (se dispusiera) un control biométrico de acceso con reconocimiento facial", agregó Desbordes.

Sobre los grupos violentistas en los liceos emblemáticos, el alcalde de Santiago dijo: "Ellos se entrenan los fines de semana, se preparan. Tienen instructores, muchos de ellos que han pasado por exgrupos violentistas".

Por último, Mario Desbordes se refirió a las tomas que se registraron esta semana en algunos establecimientos, afirmando que "a mí me incomoda que hayamos tenido tomas toda esta semana en algunos establecimientos. A la mitad de la semana, se produce el diálogo y van autoridades de gobierno a dialogar, cuando el año pasado establecimos un estándar: 40 minutos máximo una toma, se desaloja y de vuelta los estudiantes a clases".

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