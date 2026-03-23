Mario Desbordes renuncia a Renovación Nacional tras 26 años de militancia

23 mar. 2026 - 11:55 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció su renuncia a Renovación Nacional (RN) tras 26 años de militancia en la colectividad de centroderecha.

Mario Desbordes renuncia a RN

De acuerdo a la periodista de Meganoticias, Sylvia Córdoba, la directiva de RN conoció la noticia a primera hora de esta misma mañana.

Entre marzo de 2018 y julio de 2020, el actual edil capitalino fue presidente de la tienda política en la que también militó el exPresidente Sebastián Piñera.

La renuncia de Desbordes se produce a solo días de la elección de la nueva directiva de RN, que podría ser liderada por la senadora y secretaria general, Andrea Balladares.

Según el círculo cercano del jefe comunal, su salida "se debe a las diferencias políticas en la conducción del actual presidente, Rodrigo Galilea".

Además de haber sido presidente nacional de RN, Mario Desbordes también fue secretario general, presidente de la colectividad en la Región Metropolitana, diputado, ministro y el precandidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 2021.

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