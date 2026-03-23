Departamentos, strip center y oficinas: Así es el novedoso proyecto que se construye en Viña del Mar

23 mar. 2026 - 17:24 hrs.

Un nuevo espacio que reúne departamentos, oficinas y un strip center es el que llegará próximamente a la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso, a través del proyecto Parque Grandilla.

Desarrollado por la inmobiliaria EBCO Desarrollo y Rentas (EDR), el edificio estará ubicado en uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad y contempla una inversión superior a los 115 millones de dólares.

Así será el proyecto Parque Granadilla

Este proyecto ofrece departamentos que van desde 1 a 3 dormitorios y de 1 a 2 baños, con superficies que oscilan entre los 40,82 m² y los 87,79 m². Gracias a esa variedad, desde la inmobiliaria destacaron que el proyecto es perfecto para inversionistas y para compradores finales.

Además, el edificio cuenta con áreas para mascotas, coworking, gimnasio equipado, zonas de juegos infantiles, piscina, terraza panorámica, sala gourmet, quinchos y portería con seguridad 24/7.

El proyecto se sitúa en el sector de "El Plan Vergara", al norte del estero Marga-Marga. Se ubica a cuatro cuadras del Mall Marina Arauco y está cerca de centros educacionales. Además, Parque Granadilla se ubica a tan solo seis cuadras de AV. Libertad —uno de los principales ejes de la ciudad— y a diez de la playa.

Por ello, el gerente de desarrollo de EDR, Joaquín Konow, destacó que "hoy las personas no solo miran el precio de venta, sino el contexto urbano, la conectividad y los estándares de calidad de los departamentos. Parque Granadilla responde a esos criterios, con una propuesta pensada desde la planificación y no desde la improvisación".

Strip center y oficinas

Adicionalmente, Parque Granadilla incorpora un strip center diseñado para cubrir las necesidades cotidianas de los residentes y habitantes del barrio.

También busca convertirse en un espacio comercial a través de oficinas pensadas para empresas y profesionales. Estas contemplan plantas libres desde 690 m² y opciones más pequeñas para quienes buscan un espacio fuera de su hogar para poder trabajar.

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