Detienen a hombre tras ser denunciado y sorprendido con 42 plantas de marihuana en su casa en Ñuñoa

29 abr. 2026 - 07:56 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 33ª Comisaría de Ñuñoa detuvieron a un hombre luego de ser sorprendido con una gran plantación de marihuana al interior de su domicilio, además de cannabis dosificada que superaba el medio kilo.

El procedimiento se originó tras una llamada anónima al 133 de Carabineros, en la que se alertó sobre un presunto cultivo de marihuana en una vivienda ubicada en calle Sucre, en la comuna de Ñuñoa.

Una denuncia anónima motivó la concurrencia de Carabineros

Tras recibir la denuncia, personal policial concurrió rápidamente al lugar y se entrevistó con J.P.R.D., de 39 años, quien no mantenía antecedentes policiales y accedió voluntariamente al ingreso de los funcionarios a su inmueble.

Durante la inspección del domicilio, Carabineros encontró 42 plantas de marihuana de distintos tamaños, además de diversos elementos utilizados para el cultivo y cannabis dosificada que alcanzaba más de medio kilo.

Carabineros

Detenido por infracción a la Ley de Drogas

El teniente Daniel Luengo, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, explicó que “Personal policial de la sección de investigación policial de la 33 Comisaría de Ñuñoa concurre a un domicilio ubicado en la comuna de Ñuñoa a raíz de un llamado anónimo al nivel 133 de Carabineros en donde se daba cuenta de un cultivo dentro de un domicilio de marihuana”.

Añadió que “una vez en el domicilio, se entrevistan con el propietario, quien accedió al registro del inmueble, mismo en el que se encontraron alrededor de 42 plantas de marihuana y además marihuana dosificada que alcanzaba a más de medio kilo en el interior".

Tras el hallazgo, el sujeto fue detenido por infracción a la Ley de Drogas y quedó a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.