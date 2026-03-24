Pensión Garantizada Universal: Esta es la fecha en que subirá a más $250 mil a mayores de 65 años

24 mar. 2026 - 07:00 hrs.

La Reforma de Pensiones generó múltiples cambios en los beneficios sociales chilenos. Tal es el caso de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la cual experimentará aumentos, de acuerdo con la fecha y al grupo etario de los beneficios.

Esta ayuda gubernamental también ofrecerá una mayor amplitud en su acceso, por lo que más personas podrán beneficiarse.

Según ChileAtiende, la reforma aprobada aumentó el valor de múltiples beneficios, como la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), el Subsidio de Discapacidad (SD) y el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI).

Fecha en la que la PGU subirá a más $250 mil a mayores de 65 años

La PGU estableció un nuevo monto máximo, pagadero a partir de septiembre de 2026, de $250.275. No todos los beneficiarios lo cobrarán inmediatamente.

Por ejemplo, los de edades iguales o superiores mayores de 65 años podrán acceder a este valor de más de $250 mil a partir de septiembre de 2027.

Los beneficiarios de pensión de gracia o por leyes de reparación podrán solicitar el ajuste con tres meses de anticipación.

En el caso de las personas de esta edad que sean montepiadas de Capredena o Dipreca y no reciban otra pensión en algún régimen previsional, podrán solicitar un monto complementario para alcanzar el valor de la PGU a la fecha.

Consultas de accesos y fechas

Para conocer detalles de los aumentos y accesos de casos particulares a la PGU es posible consultar con el RUN y la fecha de nacimiento, por medio del siguiente enlace.

También se puede conocer la fecha del pago de la pensión, a través del siguiente enlace.

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