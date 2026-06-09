Puente de la Bioceánica: El proyecto que está próximo a terminarse y que completará red vial que conecta Brasil con Chile

09 jun. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los proyectos de infraestructura más relevantes para la integración vial de Sudamérica se acerca a una etapa decisiva.

Se trata del Puente de la Bioceánica, obra que forma parte del Corredor Bioceánico y que busca conectar territorios de Paraguay, Brasil, Argentina y Chile mediante una red de rutas orientada a facilitar el comercio regional.

Entre el 16 y el 22 de junio está prevista la unión física de los extremos paraguayo y brasileño del puente, marcando la culminación de una de las fases más complejas de la construcción iniciada en 2022.

El primer hito del puente

La primera unión conectará las ciudades de Carmelo Peralta, en Paraguay, y Puerto Murtinho, en Brasil.

La conexión de ambos extremos representará un avance clave, aunque los trabajos complementarios continuarán hasta septiembre, fecha en que se espera concluir esta fase del proyecto.

La obra es financiada por Itaipú Binacional, a través de su administración paraguaya, y los trabajos son ejecutados por el Consorcio Binacional PY-BRA.

El puente y su rol dentro del Corredor Bioceánico

El Puente de la Bioceánica formará parte de una red vial de cerca de 2.000 kilómetros que atraviesa cuatro países con el objetivo de conectar zonas productivas de Sudamérica con puertos ubicados en el océano Pacífico.

Según las proyecciones mencionadas en el proyecto, esta alternativa permitiría reducir alrededor de 8.000 kilómetros en comparación con algunas rutas comerciales que actualmente utilizan terminales portuarios del Atlántico.

La infraestructura también incorpora tecnología de monitoreo permanente.

De acuerdo con los responsables de la construcción, cuenta con sensores instalados en el tablero y en sus 168 tirantes, capaces de entregar información en tiempo real sobre el comportamiento estructural del puente.

¿Qué impacto tendrá en la región?

El principal objetivo del Corredor Bioceánico es fortalecer la competitividad de los países participantes mediante una conexión terrestre más eficiente para el transporte de mercancías.

Sin embargo, especialistas han señalado que el desarrollo de la iniciativa también dependerá de otras obras complementarias, especialmente en zonas que todavía enfrentan problemas de conectividad.

Pese a esto, el avance del puente es considerado un paso relevante dentro de una estrategia más amplia de integración logística entre los países involucrados.