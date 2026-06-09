Potencia sudamericana tendrá el tren bala más rápido del continente: Conectará dos metrópolis a 350 km/h y en menos de dos horas

09 jun. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

El panorama del transporte de alta velocidad en Sudamérica está próximo a cambiar radicalmente. Brasil ha anunciado la reanudación de un ambicioso proyecto ferroviario que promete establecer un nuevo estándar de velocidad en el continente, superando el hito que hoy lidera Chile con su servicio expreso entre Santiago y Chillán, inaugurado hace más de un año y catalogado como el más rápido y moderno de de la región al viajar a 160 km/h.

Pero también será el más rápido de toda América cuando se inaugure, pues superará al proyecto ferroviario Brightline West que será inaugurado en 2029 en Estados Unidos, uniendo Los Ángeles y Las Vegas en dos horas a una velocidad de 320 km/h.

El Tren de Alta Velocidad de Brasil

La iniciativa brasileña se denomina Tren de Alta Velocidad, o TAV, y será capaz de alcanzar los 350 kilómetros por hora. El TAV conectará tres de las ciudades más importantes de Brasil: Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, cubriendo un recorrido total de 510 kilómetros. Esto colocaría a Brasil en la misma categoría que potencias ferroviarias como Japón, Francia y España.

Velocidad máxima: 350 km/h.

Distancia del recorrido: 510 km.

Tiempo de viaje: 1h 45 min.

La reducción de tiempos de viaje

Uno de los beneficios más concretos del TAV será la reducción del tiempo de desplazamiento entre las metrópolis brasileñas. El trayecto entre Río de Janeiro y São Paulo, uno de los más transitados del país, quedaría cubierto en solo 1 hora y 45 minutos. El proyecto busca además aliviar la congestión vehicular en ese corredor, que hoy demanda varias horas por carretera.

Imagen generada con Inteligencia Artificial

¿Cuándo estaría operativo?

El cronograma del TAV contempla que los estudios de factibilidad en Brasil concluyan a fines de 2026. Si el calendario se mantiene, las obras comenzarían en 2027 y la puesta en marcha del tren está proyectada para el año 2032.

2026: Conclusión de los estudios de factibilidad.

2027: Inicio de las obras de construcción.

2032: Puesta en marcha del Tren de Alta Velocidad.

El TAV representa un desafío de infraestructura sin precedentes en América del Sur. Con una velocidad más que doble a la del actual líder regional chileno, Brasil apunta a redefinir los estándares de conectividad ferroviaria en el continente, aunque su concreción dependerá de que el ambicioso cronograma se cumpla en los plazos proyectados.