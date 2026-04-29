Historias del Ejército: cómo el sargento mayor "Cara de perro" fue el primer graduado del curso Líder de Zapadores desde 2010

29 abr. 2026 - 12:15 hrs.

El sargento mayor Russell Hull alcanzó una meta histórica dentro del Ejército de Estados Unidos tras finalizar el curso Líderes de Zapadores, uno de los entrenamientos más exigentes del país. Su graduación a los 43 años marcó un precedente: es el único sargento mayor en graduarse del programa desde 2010.

El curso mantiene estándares físicos y mentales extremadamente rigurosos para seleccionar a sus mejores integrantes, evaluando la resistencia y capacidad de mando en escenarios de combate bajo condiciones de estrés sostenido durante cuatro semanas consecutivas.

¿Por qué el sargento se unió al curso Líder de Zapadores a sus 43 años?

Perteneciente a la Tercera División de Infantería, conocidos como los “Dog Face”, Hull decidió ingresar al programa para demostrar un compromiso concreto con los soldados bajo su mando: “si yo puedo hacerlo, tú también”, según reporta 1945.

Las autoridades le negaron participar en varias ocasiones, considerando que su edad y rango jerárquico hacían innecesario el curso y que su cuerpo no soportaría la exigencia física. Su persistencia finalmente le permitió obtener la autorización para inscribirse como candidato.

Foto: U.S. Army

Como veterano de la guerra contra el terrorismo, Hull mantuvo una mentalidad firme hasta el final y demostró que los soldados de mayor edad pueden superar los retos extremos del Ejército frente a las nuevas generaciones de reclutas.

¿Cómo es el curso Líder de Zapadores del Ejército de Estados Unidos?

El programa consiste en 28 días continuos de alta exigencia física. Históricamente, menos del 50% de los postulantes logra graduarse al finalizar las cuatro semanas. Las etapas iniciales imponen disciplina estricta desde el primer día: cualquier falta se sanciona con la expulsión para mantener el prestigio de la escuela.

Foto: U.S. Marine Corps

La fase técnica incluye instrucción sobre demoliciones y operaciones de movilidad terrestre: los candidatos deben superar obstáculos como alambre de púas y destruir fortificaciones bajo protocolos de seguridad estrictos. Un error en la manipulación de explosivos puede derivar en la expulsión inmediata del programa.

Las misiones de patrullaje ponen a prueba el carácter en los últimos días del curso. Los pelotones ejecutan asaltos directos y emboscadas con pocas horas de sueño y raciones limitadas, rotando los roles de mando para evaluar las habilidades de liderazgo de cada soldado bajo presión. Hull completó todas estas etapas, convirtiéndose en un referente para los suboficiales de alto rango del Ejército estadounidense.

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