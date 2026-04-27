El misterioso perfil de Cole Allen: ¿Quién era el hombre detrás del ataque en la gala de la prensa en Estados Unidos?

27 abr. 2026 - 07:14 hrs.

¿Qué pasó?

Cole Tomas Allen, un ingeniero mecánico de 31 años oriundo de California y apasionado por el desarrollo de videojuegos, fue identificado por medios estadounidenses como el principal sospechoso del ataque armado que generó caos durante una gala de la prensa en Washington, evento al que asistía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a altos funcionarios de gobierno.

El incidente ocurrió la noche del sábado en las afueras del salón donde se realizaba la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Horas después de los disparos, Trump publicó una fotografía del sospechoso esposado y aseguró en entrevista con Fox News que el hombre había intentado pasar por un arco detector de metales antes de dejar un manifiesto.

Matar del más alto al más bajo cargo gubernamental

“Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos, no cabe duda”, afirmó Trump, quien además lo describió como una persona “muy perturbada”. Según el New York Post, minutos antes del ataque Allen habría enviado ese documento a su familia, donde anunciaba su intención de matar a miembros del gobierno de Trump, a quienes calificó como “criminales”.

“Son objetivos, clasificados por prioridad del más alto cargo al menos alto”, se lee en el texto firmado como “Cole ‘coldForce’ ‘Friendly Federal Assassin’ Allen”, donde también hacía referencias a las guerras en las que participa Estados Unidos, la política migratoria de Trump y el caso de Jeffrey Epstein.

Un perfil archivado en BlueSky bajo el nombre “coldforce” mostraba publicaciones críticas contra el gobierno republicano, mientras que en LinkedIn aparecía como un ingeniero radicado en la zona de Los Ángeles con fuerte interés en el desarrollo de videojuegos. Allí se describía como: “Ingeniero mecánico e informático de formación, desarrollador de juegos independiente por experiencia, docente de nacimiento”.

El California Institute of Technology confirmó a AFP que una persona llamada Cole Allen se graduó en esa institución en 2017, aunque no pudo asegurar que se trate del sospechoso. Además, la California State University-Dominguez Hills también señaló que existe un graduado con ese nombre que terminó un máster en informática.

Tenía la intención de crear un videojuego de combate

Entre sus proyectos personales figuraba Bohrdom, un videojuego independiente que él mismo definía como un juego de combate “basado en la destreza, no violento”. También fue destacado como “profesor del mes” por la academia educativa C2 Education en diciembre de 2024.

Según NBC News, Allen estudió en Pacific Lutheran High School, en las afueras de Los Ángeles, donde integró el equipo de voleibol. Un excompañero lo recordó como “casi un genio” y aseguró que era una persona “superestable”.

“No necesitaba estudiar. Le salía solo. Era realmente, realmente inteligente”, relató su antiguo compañero, reflejando el contraste entre su perfil académico y la gravedad del hecho que hoy lo mantiene en el centro de la investigación en Estados Unidos.

Todo sobre Donald Trump