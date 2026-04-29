Alerta pilotos: estruendo de motores a reacción amenaza con lesiones orgánicas permanentes al personal militar de Estados Unidos

29 abr. 2026 - 10:15 hrs.

Una investigación reciente encendió las alarmas en la aviación militar de Estados Unidos al advertir que el estruendo generado por los motores a reacción no solo representa una molestia, sino un riesgo real de lesiones orgánicas permanentes para el personal.

De acuerdo a Military, el problema cobra mayor relevancia con el uso de aeronaves avanzadas capaces de despegar y aterrizar en espacios reducidos, donde el impacto acústico se intensifica. El estudio fue desarrollado por ingenieros de instituciones de Florida, quienes se enfocaron en comprender cómo se origina este ruido extremo, especialmente durante maniobras de despegue y aterrizaje.

Aunque solo una pequeña parte de la energía de los motores se convierte en sonido, su efecto es considerable: puede afectar tanto la integridad estructural de las aeronaves como la salud de quienes trabajan en tierra. Los investigadores analizaron particularmente aviones de despegue corto y aterrizaje vertical, utilizados por su versatilidad en operaciones militares.

Durante el descenso, los chorros de aire expulsados por los motores impactan contra el suelo o superficies cercanas, generando niveles de ruido que superan los 140 decibelios —más del doble de lo que produce un concierto de rock, que ronda los 110 dB—. Este fenómeno produce ondas sonoras intensas que rebotan hacia el motor, creando un ciclo de resonancia que amplifica el estruendo.

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¿Cuáles son las consecuencias de salud para el personal?

La exposición prolongada a estos niveles puede causar daños auditivos irreversibles, incluso con protección adecuada. En escenarios más extremos, también existe el riesgo de afectaciones en órganos internos debido a la intensidad de las vibraciones.

Para entender mejor el fenómeno, los investigadores realizaron pruebas simulando condiciones reales con aeronaves supersónicas, ajustando variables como la presión del motor y la distancia al suelo. Mediante cámaras de alta velocidad y equipos de medición acústica, lograron identificar que las ondas acústicas estacionarias son clave en la percepción del tono del ruido, mientras que la intensidad depende del tamaño y la velocidad de las perturbaciones.

Este hallazgo representa un avance importante: permitirá diseñar aeronaves y plataformas más seguras, reduciendo el impacto del ruido y protegiendo tanto las estructuras como al personal militar expuesto a estas condiciones extremas.

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