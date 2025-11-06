"A representar a Chile": Pangal Andrade publica video en mundial de rafting a días de convertirse en padre

06 nov. 2025 - 16:28 hrs.

Pangal Andrade vivió el mes pasado uno de los momentos más hermosos de su vida debido al nacimiento de su hija Alanna, que llegó al mundo fruto de su relación con la animadora argentina Melina Noto, con quien vive en el Cajón del Maipo.

Unos días después del parto, el deportista se fue a su casa alejada de la capital con su pareja y su bebé, aunque más tarde debió ausentarse momentáneamente por el mundial de rafting disputado en Argentina y que culmina el 9 de noviembre.

"Vamos con todo a representar a Chile"

A través de su cuenta de Instagram, Pangal compartió un registro del inicio del mundial de rafting, en el que se le ve ya compitiendo junto a su primo, Pedro Astorga, conocido en esta disciplina.

"Comenzó el mundial. Vamos con todo a representar a Chile", fueron las palabras de la pareja de Melina Noto, quien ya está acostumbrado a estas instancias.

Por su parte, Astorga publicó en sus redes sociales: "Qué orgullo y qué emoción competir junto a mi hermano y mis primos, representando todo lo que somos. Vamos con ganas, fuerza y pasión".

Mientras Pangal está fuera del país, la presentadora de televisión se encuentra cuidando a Alanna en el Cajón del Maipo, disfrutando de la tranquilidad que otorga la naturaleza.

Mira el video publicado por Pangal

