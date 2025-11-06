Padres de Disley Ramos realizaron seria advertencia a Luis Jiménez: Así reaccionó el ex de Coté López

06 nov. 2025 - 14:19 hrs.

Una conversación sincera fue la que tuvo Luis Jiménez con los padres de su pareja Disley Ramos, Yamil y Lorena, quienes le realizaron una petición al exfutbolista, que tiene que ver directamente con el bienestar de su mediática hija.

Recordemos que Disley y Luis comenzaron una relación amorosa dentro de un reality. Hasta allá llegaron Yamil y Lorena, en compañía de una amiga de la joven, provocando que Ramos rompiera en llanto, tras recibirlos con un abrazo.

La advertencia de los padres de Disley a Luis

Tras presentarle la casa, según lo que se pudo ver en Canal 13, Disley le explicó a sus papás que, "es muy raro esto. Esta es mi cama. Actualmente nos estamos conociendo. Nos hicimos un tatuaje todos (...) allá (pasado) partieron los abrazos porque estaba triste y acá se aprovechó".

Pasados unos minutos, fue la madre de Disley quien sin filtro le preguntó a Luis cómo se portaba, seguido de una advertencia disfrazada de petición. "Que se porte bien, porque mi hija es lo que más quiero en la vida, así que no quiero que sufra", indicó.

Disley Ramos

A dicho emplazamiento, Luis solo atinó a decir "no va a sufrir", calmando la inquietud que tenía la mujer sobre el hombre con el cual se encuentra enamorada su hija.

Más tarde, en conversación con otros integrantes de la casa, Luis fue consultado sobre cómo le cayeron los padres de Disley, a lo que él contestó, "me parecieron tiernos los dos, amorosos".

