La reflexión de Lisandra Silva tras polémicos dichos sobre Raúl Peralta: "Soy la Diosa de mi vida y mis acciones"

Lisandra Silva generó polémica esta semana al referirse en duros términos al quiebre de su relación con Raúl Peralta. La modelo cubana entregó detalles del acuerdo al que debió llegar con el bailarín por la tuición de sus hijos, asegurando que en un momento tuvo "deseos de matarlo", en sentido figurado.

"En esa lucha legal, llegó un momento en el que tenía deseos de matarlo, te lo juro", manifestó en el podcast "Mamás in Progress", afirmando que después del término del romance se sintió sola en Chile.

"Él tiene su mamá, su papá, su familia, su hermano, su trabajo, sus empresas, sus escuelas, tiene todo. Pero yo, nada. Me tuve que ir de su casa, una casa muy linda, muy cómoda, y empezar de cero, sin nada, sin nadie, sin un hombro en donde llorar", sostuvo.

El mensaje de Lisandra Silva tras sus dichos

A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality compartió un extenso mensaje -sin referirse directamente al caso- en el cual indicó que "soy responsable de lo que digo, pienso y siento. No soy responsable de lo que digan, sientan y piensen de mí".

"Yo vivo en paz, felicidad y abundancia infinita. Mis pensamientos son puros y mi propósito genuino. Tengo mi mirada puesta en Dios y mi corazón puesto en mí y para mí", dijo.

La modelo agregó que "soy la Diosa de mi vida y mis acciones. Soy la soberana de mi vida y la única dictadora de mi destino. Solo Dios ve y vive en mí y a él le debo mi existencia".

